Los Rockets Houston será el nuevo destino de Kevin Durant

Redacción FOX Deportes

Kevin Durant dejará a los Suns para incorporarse a los Houston Rockets en una operación que llevará a los Phoenix Suns a Jalen Green, Dillon Brooks y elecciones del draft. It’s a great day for NBA Finals Game 7s.



On this day in 1994, Clutch City was BORN as the Rockets won Game 7 of the NBA Finals & secured the franchise’s first ever championship! 🏆 pic.twitter.com/HOPBcEt9oi — Houston Rockets (@HoustonRockets) June 22, 2025

Los Rockets de Ime Udoka se harán con el doble MVP de las Finales, Durant y enviarán a los Suns la elección número 10 en el draft de este año así como cinco elecciones de segunda ronda, según diferentes informaciones.

Durant, de 36 años, deja a los Suns donde jugaba desde 2023 y con los que en la última temporada consiguió clasificarse para los 'playoffs'.

Kevin Durant, el auténtico 'Capitán América'

Compartirá el vestuario con Alperen Sengun, Amen Thompson y Fred VanVleet y formará a un equipo que irá a por el anillo en la próxima temporada.

Los Rockets se adelantaron a los Miami Heat y cerraron la operación en la mañana de este domingo, aunque la oficialidad solo podrá llegar a partir del 6 de julio.