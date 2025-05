Los Pacers, en tiempo extra, se llevan el primer partido

Los Indiana Pacers se impusieron 135-138 a los New York Knicks en el partido inaugural de las finales del Este tras una increíble remontada que culminó Tyrese Haliburton llevando el duelo a la prórroga con una canasta sobre la bocina.

Haliburton celebró esa canasta como si fuera un triple, sin saber que su zapatilla había pisado la línea, llevándose las manos al cuello para hacer el mismo gesto de ahorcamiento que Reggie Miller le dedicó a Spike Lee en 1994.

"No sabía cuánto tiempo quedaba, así que solo traté de calmarme y lanzar el tiro. Pensé que era un triple, no funcionó, pero lo hicimos en la prórroga", dijo Haliburton al terminar el duelo.

