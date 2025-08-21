Los Bulls ya tienen fecha para retirar el número de Derrick Rose

Hiram Marín

Las lesiones no le permitieron darle todo el brillo que hubiera querido a su carrera, sin embargo, Derrick Rose tiene un lugar muy importante en los Chicago Bulls, al haber sido el Jugador Más Valioso en 2009 y ser el último elemento del equipo en haber logrado dicho galardón.

Por tal motivo, el 24 de enero de 2026, el equipo 6 veces campeón de la NBA rendirá un homenaje al retirar el número 1 de Rose, que se suma al 4 de Jerry Sloan, el 10 de Bob Love y 33 de Scottie Pippen y el 23 del jugador de basquetbol más grande de todos los tiempos: Michael Jordan.

January 24, 2026 🌹



Join us for Derrick Rose Jersey Retirement Night when we officially add No. 1 to the United Center rafters. pic.twitter.com/WvuNMEwWkn — Chicago Bulls (@chicagobulls) August 21, 2025

Rose jugó un total de 723 partidos en la NBA, con los Bulls y con otros equipos como New York Knicks, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers y Memphis Grizzlies, además fue convocado para tres Juegos de Estrellas.

La ceremonia se llevará a cabo posterior al encuentro que los Bulls disputarán ante los Boston Celtics en el United Center.