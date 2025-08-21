Hiram Marín
Los Bulls ya tienen fecha para retirar el número de Derrick Rose
El último MVP que ha tenido Chicago será homenajeado en grande
Las lesiones no le permitieron darle todo el brillo que hubiera querido a su carrera, sin embargo, Derrick Rose tiene un lugar muy importante en los Chicago Bulls, al haber sido el Jugador Más Valioso en 2009 y ser el último elemento del equipo en haber logrado dicho galardón.
Por tal motivo, el 24 de enero de 2026, el equipo 6 veces campeón de la NBA rendirá un homenaje al retirar el número 1 de Rose, que se suma al 4 de Jerry Sloan, el 10 de Bob Love y 33 de Scottie Pippen y el 23 del jugador de basquetbol más grande de todos los tiempos: Michael Jordan.
Rose jugó un total de 723 partidos en la NBA, con los Bulls y con otros equipos como New York Knicks, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers y Memphis Grizzlies, además fue convocado para tres Juegos de Estrellas.
La ceremonia se llevará a cabo posterior al encuentro que los Bulls disputarán ante los Boston Celtics en el United Center.
