LeBron James, de 1 a 2 semanas fuera por lesión

El veterano de 40 años no terminó el partido del sábado ante los Celtics

LeBron James estará fuera de juego al menos por algunos partidos debido a una lesión en la ingle que sufrió en la derrota de Los Angeles Lakers por 111-101 ante los Boston Celtics el sábado.

Se espera que la estrella de los Lakers se pierda al menos una o dos semanas debido a la dolencia. Hay alguna esperanza de que la ausencia de James no sea por mucho más tiempo, ya que dijo que no escuchó un sonido de 'pop' cuando se lesionó.

Jayson Tatum y los Celtics le pusieron freno a los Lakers

James sufrió la lesión en un movimiento giratorio mientras anotaba una canasta en el cuarto cuarto del juego del sábado.

Caminó con cautela hacia el grupo durante un tiempo muerto posterior y luego apenas se movió antes de dirigirse al vestuario. Terminó con 22 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias mientras los Lakers vieron cortada su racha de ocho victorias consecutivas.

Si bien James no regresó al juego del sábado después de la lesión, el jugador de 40 años minimizó cualquier preocupación de que estaría fuera una cantidad significativa de tiempo.

LeBron James supera los 50 mil puntos en la NBA

"No es una gran preocupación", dijo James a los periodistas. "Obviamente, estoy pendiente de la situación día a día. Lo analizaré cada día y veré si mejora, y tomaré las medidas adecuadas para ver qué debo hacer en el futuro".

Esta no es la primera vez que James ha tenido que lidiar con una lesión en la ingle. En particular, se perdió 17 partidos consecutivos después de sufrir un desgarro en la ingle izquierda el día de Navidad de 2018. James dijo el sábado por la noche que no cree que su lesión más reciente sea tan grave como esa.