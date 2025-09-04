Redacción FOX Deportes
La NBA prepara un nuevo formato para el Juego de Estrellas
El plan de Estados Unidos vs. el mundo toma cada vez más forma y sentido
La NBA está cerca de definir un nuevo formato para el Juego de Estrellas de esta temporada, que incluiría tres equipos de ocho jugadores: dos representando a Estados Unidos y uno conformado por jugadores internacionales.
La comisión de competencia de la liga ya revisó los detalles y dio una respuesta positiva a la propuesta, explicó la fuente, que pidió mantener el anonimato porque la liga aún no ha oficializado el formato.
La idea contempla que 16 All-Stars sean estadounidenses y ocho provengan de otros países, lo que reflejaría la distribución actual de los jugadores en la NBA.
También se había hablado de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y el resto del mundo, pero el comisionado Adam Silver señaló que sería complicado, principalmente porque la liga tiene más jugadores estadounidenses que internacionales.
Actualmente, aproximadamente el 70% de los jugadores son estadounidenses y el 30% internacionales, proporción que se mantendría entre los All-Stars según el plan propuesto.
