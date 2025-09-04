La NBA prepara un nuevo formato para el Juego de Estrellas

Redacción FOX Deportes

La NBA está cerca de definir un nuevo formato para el Juego de Estrellas de esta temporada, que incluiría tres equipos de ocho jugadores: dos representando a Estados Unidos y uno conformado por jugadores internacionales.

La comisión de competencia de la liga ya revisó los detalles y dio una respuesta positiva a la propuesta, explicó la fuente, que pidió mantener el anonimato porque la liga aún no ha oficializado el formato.

La idea contempla que 16 All-Stars sean estadounidenses y ocho provengan de otros países, lo que reflejaría la distribución actual de los jugadores en la NBA.

También se había hablado de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y el resto del mundo, pero el comisionado Adam Silver señaló que sería complicado, principalmente porque la liga tiene más jugadores estadounidenses que internacionales.

Actualmente, aproximadamente el 70% de los jugadores son estadounidenses y el 30% internacionales, proporción que se mantendría entre los All-Stars según el plan propuesto.