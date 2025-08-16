Giannis Antetokounmpo podrá jugar el Eurobasket con Grecia

Redacción FOX Deportes

Aunque había entrenado y ya había acompañado a sus compañeros en partidos de preparación, la participación de Giannis Antetokounmpo en el Eurobasket era una incógnita, pero afortunadamente el trámite burocrático se resolvió.

Los Milwaukee Bucks, equipo de la NBA en el que milita 'Greek Freak' se habían negado a liberar al jugador hasta que se garantizara una cobertura de seguro por parte de la Federación Griega de Basquetbol.

Greek Federation calls out ‘malicious’ rumors about Bucks’ Giannis missing EuroBaskethttps://t.co/G560zxh8Y2 — Basketball Forever (@kobehighlight24) August 18, 2025

Grecia formará parte del grupo C del Eurobasket, acompañado por España, Georgia, Bosnia, Italia y Chipre, en busca de ser uno de los cuatro equipos que avanzan a la segunda ronda.

De acuerdo a NBA.com, este será el tercer Eurobasket del que Antetokounmpo forme parte.

Luka Doncic y las principales estrellas de la NBA que estarán en el EuroBasket

En 2015 promedió 9.8 puntos y 6.9 rebotes, mientras que en 2022 elevó su producción a 29.3 tantos, 8.8 rebotes y 4.7 asistencias. Grecia finalizó en quinto lugar en ambos casos.

Su última participación a nivel FIBA fue en los Juegos Olímpicos París 2024, en el que tuvo un promedio de 25.8 puntos, 6.3 rebotes y 3.5 asistencias por partido. Los helenos terminaron ubicados en la octava posición.