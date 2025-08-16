Redacción FOX Deportes
Giannis Antetokounmpo podrá jugar el Eurobasket con Grecia
El asunto del seguro con los Milwaukee Bucks logró resolverse
Aunque había entrenado y ya había acompañado a sus compañeros en partidos de preparación, la participación de Giannis Antetokounmpo en el Eurobasket era una incógnita, pero afortunadamente el trámite burocrático se resolvió.
Los Milwaukee Bucks, equipo de la NBA en el que milita 'Greek Freak' se habían negado a liberar al jugador hasta que se garantizara una cobertura de seguro por parte de la Federación Griega de Basquetbol.
Grecia formará parte del grupo C del Eurobasket, acompañado por España, Georgia, Bosnia, Italia y Chipre, en busca de ser uno de los cuatro equipos que avanzan a la segunda ronda.
De acuerdo a NBA.com, este será el tercer Eurobasket del que Antetokounmpo forme parte.
En 2015 promedió 9.8 puntos y 6.9 rebotes, mientras que en 2022 elevó su producción a 29.3 tantos, 8.8 rebotes y 4.7 asistencias. Grecia finalizó en quinto lugar en ambos casos.
Su última participación a nivel FIBA fue en los Juegos Olímpicos París 2024, en el que tuvo un promedio de 25.8 puntos, 6.3 rebotes y 3.5 asistencias por partido. Los helenos terminaron ubicados en la octava posición.
