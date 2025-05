Fueron revelados los equipos ideales de la NBA

The 2024-25 Kia All-NBA Second Team:



▪️ Jalen Brunson of @nyknicks

▪️ Stephen Curry of @warriors

▪️ Anthony Edwards of @Timberwolves

▪️ LeBron James of @Lakers

▪️ Evan Mobley of @cavs pic.twitter.com/fSWVQWgXAY