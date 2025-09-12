Fred VanVleet de los Rockets, también se perderá la temporada

Redacción FOX Deportes

Fred VanVleet, base de los Houston Rockets, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante un entrenamiento de pretemporada.

La gravedad de la lesión lo dejará fuera de acción por toda la campaña 2025-2026 de la NBA. Se trata de un golpe muy duro para la organización, que lo tenía considerado como pieza clave de su esquema ofensivo.

El jugador había firmado recientemente una extensión de contrato por dos años con la franquicia de Houston. Su presencia estaba proyectada como fundamental para reforzar la experiencia y el liderazgo en un equipo que mezcla juventud y aspiraciones competitivas. La noticia cambia por completo el panorama en las expectativas inmediatas de los Rockets.

En la cancha, VanVleet aportó en la temporada pasada 14.1 puntos por partido y un papel decisivo en los playoffs. Su capacidad para manejar los ritmos de juego y generar ofensiva desde la línea de tres lo convertían en uno de los referentes del plantel. Sin él, el equipo deberá redistribuir responsabilidades de manera urgente.

La ausencia obligará al cuerpo técnico a apostar por jugadores jóvenes como Reed Sheppard o Amen Thompson para cubrir la posición. Aunque ambos tienen talento, carecen de la experiencia que VanVleet ofrecía en los momentos de mayor presión. Los Rockets tendrán que ajustar estrategias y fortalecer su cohesión si quieren mantenerse competitivos en la Conferencia Oeste.