¿Está cerca el adiós de LeBron James?, los Lakers no extendieron su contrato

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Lakers hicieron varios movimientos este jueves, antes de celebrar su conferencia de prensa de inicio de temporada y sin duda uno de los más relevantes fue la extensión de contrato de su entrenador JJ Redick tras una primera temporada exitosa al mando del equipo.

Redick llevó a los Lakers a 50 victorias y la tercera posición en la Conferencia Oeste, consolidando su rol como líder del equipo y fortaleciendo la cultura del vestidor.

Por otro lado, los Lakers decidieron no ofrecer una extensión de contrato a LeBron James. El jugador ejerció su opción de $52.6 millones para la temporada 2025-26, asegurando su presencia en el equipo por al menos un año más, pero su futuro a largo plazo sigue sin definirse.

La decisión de no extender a James ha generado especulaciones sobre los planes de la franquicia. Los Lakers parecen mirar hacia el futuro mientras James continúa evaluando sus opciones y se mantiene enfocado en el presente.

Con la temporada 2025-26 a punto de comenzar, los Lakers se preparan para su primer partido contra los Golden State Warriors. La atención estará en el desempeño del equipo bajo Redick y en cómo LeBron James continuará aportando a la plantilla.