¿Está cerca el adiós de LeBron James?, los Lakers no extendieron su contrato
El jugador hizo válida su opción y estará con lel equipo angelino por lo menos un año más
Los Angeles Lakers hicieron varios movimientos este jueves, antes de celebrar su conferencia de prensa de inicio de temporada y sin duda uno de los más relevantes fue la extensión de contrato de su entrenador JJ Redick tras una primera temporada exitosa al mando del equipo.
Redick llevó a los Lakers a 50 victorias y la tercera posición en la Conferencia Oeste, consolidando su rol como líder del equipo y fortaleciendo la cultura del vestidor.
Por otro lado, los Lakers decidieron no ofrecer una extensión de contrato a LeBron James. El jugador ejerció su opción de $52.6 millones para la temporada 2025-26, asegurando su presencia en el equipo por al menos un año más, pero su futuro a largo plazo sigue sin definirse.
La decisión de no extender a James ha generado especulaciones sobre los planes de la franquicia. Los Lakers parecen mirar hacia el futuro mientras James continúa evaluando sus opciones y se mantiene enfocado en el presente.
Con la temporada 2025-26 a punto de comenzar, los Lakers se preparan para su primer partido contra los Golden State Warriors. La atención estará en el desempeño del equipo bajo Redick y en cómo LeBron James continuará aportando a la plantilla.
