Dwyane Wade reveló algunos detalles sobre su salud

El integrante del Salón de la Fama del Basquetbol, Dwyane Wade, reveló que los médicos realizaron una cirugía en su riñón en diciembre de 2023 para extirpar un tumor que luego se determinó que era canceroso.

"Gracias a Dios que me hice la cirugía", dijo Wade en su episodio del podcast "The Why With Dwyane Wade" publicado el jueves.

Wade dijo que no se había sometido a exámenes físicos regulares durante algunos años antes de consultar a un médico debido a problemas estomacales y urinarios. Una exploración de cuerpo completo descubrió lo que describió como un "quiste/tumor" que condujo a la cirugía, que según Wade extirpó el 40% de su riñón derecho.

"Creo que fue la primera vez que mi familia (mi papá, mis hijos) me vieron débil", dijo. "Ese momento fue probablemente el punto más débil que he sentido en mi vida. Los momentos que estuve solo, estaba luchando, perro. Luchando.

"Y una cosa que nunca querrás hacer como hombre es que nunca querrás que tu familia te vea como débil. No quieres que te perciban como débil y no quieres que te vean en tus momentos débiles. Pero yo tenía a."

Wade se retiró en 2019 después de 16 años en la NBA, destacados por 15 temporadas con el Miami Heat que incluyeron ganar tres campeonatos mundiales y ser 13 veces All-Star. También llevó a Marquette a la Final Four de 2003.