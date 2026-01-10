Dennis Schröder, suspendido por intento de agresión

Redacción FOX Deportes

Dennis Schröder, base de los Sacramento Kings, fue suspendido tres partidos sin goce de sueldo por la NBA tras un altercado ocurrido después del partido ante los Los Angeles Lakers del 28 de diciembre de 2025.

La sanción fue anunciada este fin de semana y se debió a que el jugador confrontó e intentó golpear a un rival fuera de la cancha.

El incidente se produjo aproximadamente 40 minutos después de la derrota 125-101 de los Kings en el Crypto.com Arena.

Schröder salió del vestuario visitante y se encontró con el otro jugador en uno de los pasillos de la arena, donde la situación escaló a una confrontación que requirió intervención.

Aunque la NBA no identificó oficialmente al otro involucrado en su comunicado, diversos reportes confirmaron que se trató de Luka Doncic.

Durante el partido ya se habían presentado intercambios verbales entre ambos, lo que aumentó la tensión antes del episodio posterior al juego.

La suspensión comenzará de inmediato y Schröder se perderá tres encuentros consecutivos de temporada regular.

La liga tomó esta decisión como medida disciplinaria por un comportamiento considerado inapropiado y fuera del marco competitivo, con el objetivo de preservar la seguridad y el orden entre jugadores.