¿Cuándo regresará a jugar LeBron James?

Hiram Marín

La ausencia de LeBron James ha marcado el inicio de la temporada para los Lakers, un vacío que comenzó con la inesperada irritación del nervio ciático en el glúteo derecho.

El dolor no solo lo dejó fuera del campamento, sino que le arrebató la posibilidad de liderar el arranque del curso.

La molestia, profunda y traicionera, limitó incluso sus movimientos más básicos. Y el calendario avanzó mientras él observaba, obligado a esperar.

No way it wasn’t! Had to do 2 episodes! https://t.co/nXARlLFu9o — LeBron James (@KingJames) November 15, 2025

En las últimas semanas, sin embargo, el tono ha cambiado: LeBron volvió a sentirse jugador al unirse a los entrenamientos de los South Bay Lakers.

Las sesiones de 5 contra 5 con el equipo de G-League lo pusieron otra vez en el tráfico del juego real.

Ahí probó aceleraciones, giros y contactos que la lesión le había prohibido durante semanas.

Cada estallido de energía era una confirmación de que su cuerpo finalmente respondía.

Ese puente con la G-League se volvió vital para su recuperación, un laboratorio donde medir su resistencia y reactivar su ritmo competitivo.

.@KingJames is building community through creativity with the announcement of his 4th children’s book, “Happy Spooky Halloween!” ✍🏾🧡



By Denny Alfonso via @nytimes pic.twitter.com/xLLYapQlDp — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) November 5, 2025

Los Lakers monitorean cada paso, conscientes de que forzarlo sería un error imperdonable. LeBron busca recobrar la potencia que nace de la cadera y sostiene su juego en penetraciones y cambios de ritmo.

Y en cada práctica deja ver un poco más de la versión que esperan recuperar. Hoy, las proyecciones internas lo sitúan en un regreso a mediados o finales de noviembre, siempre condicionado a que siga sin molestias.

El equipo sabe que no puede apresurarlo: su presencia es demasiado valiosa como para arriesgar una recaída.

LeBron, por su parte, trabaja con la serenidad de quien entiende el peso de este tramo de su carrera.

Quiere volver fuerte, influyente, y con la certeza de que aún puede cambiar el curso de la temporada.