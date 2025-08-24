Caitlin Clark ya tiene su propio logo deportivo

EFE

La marca deportiva estadounidense Nike presentó este lunes el nuevo logotipo de Caitlin Clark, la gran estrella de las Indiana Fever y de la WNBA, para su línea especial y personalizada de prendas en calidad de 'deportista exclusiva' de la firma de Oregon.

"Como deportista exclusiva Nike, Caitlin seguirá trabajando con los expertos de la marca para ayudar a dar forma al futuro del baloncesto", aseguró Nike en un comunicado oficial.

Tune in👀

Logo collection coming soon. Signature product dropping 2026. pic.twitter.com/56zcH9WsPg — Caitlin Clark (@CaitlinClark22) August 25, 2025

El logotipo de Caitlin Clark está formado por dos 'C' entrelazadas e "inmediatamente reconocibles".

"La lista de atletas exclusivos de Nike incluye a los más grandes de siempre, y estoy increíblemente orgullosa por sumarme a algunos de los mejores deportistas del mundo", dijo Clark en declaraciones facilitadas por Nike.

"Para mí, esto es más que un logotipo, es un sueño hecho realidad. La gente siempre habla de dejar tu marca en el deporte, y esta es otra manera para hacerlo", añadió.

Como parte de esta colaboración, Nike lanzará una primera camiseta el próximo 1 de septiembre en su página web, mientras que el resto de su colección saldrá a la venta el 1 de octubre.