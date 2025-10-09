Caitlin Clark probará de nuevo en el golf

Redacción FOX Deportes

Caitlin Clark participará en el torneo Pro-Am The Annika de la LPGA el próximo 12 de noviembre en el Pelican Golf Club, en Belleair, Florida. Este evento forma parte del calendario del LPGA Tour y es organizado por Gainbridge, patrocinador con el que Clark mantiene relación comercial.

Será la segunda vez que Clark participe en este torneo, tras su debut en 2024, donde jugó junto a las golfistas Nelly Korda y Annika Sörenstam. Su presencia en el evento generó gran expectación y atrajo a numerosos aficionados al golf y al basquetbol.

Caitlin Clark will make her return to The Annika this year to play the LPGA Tour's pro-am on November 12, per @TheAthletic pic.twitter.com/dF1yySeLkq — Clark Report (@CClarkReport) October 16, 2025

La edición de este año se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre y Caitlin Clark buscará demostrar de nueva cuenta que no solo es una gran basquetbolista, sino que también puede destacar con los bastones.

La participación de Clark en este evento resalta su compromiso con el impulso del deporte femenino y su interés en promover la visibilidad de las mujeres en el ámbito deportivo, de acuerdo a lo que ella misma ha mencionado.