Así se jugarán los playoffs de la NBA

Redacción FOX Deportes

Este domingo terminó la temporada regular y todas las situaciones que estaban pendiente se resolvieron. Algunos equipos lograron colarse a los playoffs de manera directa y otros tendrán que buscar su acceso a la postemporada por la vía del play-in.

Conferencia Este

Los Cleveland Cavaliers fueron el mejor equipo de esta conferencia y ellos fueron sembrados como primeros, por lo que esperarán al equopo que logre colocarse como octavo en la serie de play inn, mientras que los Boston Celtics enfrentarán a Orlando Magic o Atlanta Hawks, mientras que las otras dos serie quedaron sin movimiento: New York Knicks vs. Detroit Pistons e Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks.

Precisamente los enfrentamientos de play in en el Este serán Orlando vs. Atlanta Hawks y Chicago Bulls vs. Miami Heat.

THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/xZBRkF7LT7 — NBA (@NBA) April 13, 2025

Conferencia Oeste

Aquí los movimientos fueron mayores después de la definición de la última jornada: como sembrado 1 quedó colocado Oklahoma City Thunder,que enfrentará al clasificado como octavo, mismo que saldrá del play in, al igual que los Houston Rockets,clasificados como 1 y que se medirán al 7, bajo el mismo criterio.

Los Angeles Lakers amarraron el tercero y se enfrentarán a Minnesota Timberwolves, mientras que Denver Nuggets hará lo propio ante Los Angeles Clippers.

The #SoFiPlayIn matchups are set!



Tuesday on TNT:

7:30pm/et: #8 Hawks at #7 Magic

10:00pm/et: #8 Grizzlies at #7 Warriors



Wednesday on ESPN:

7:30pm/et: #10 Heat at #9 Bulls

10:00pm/et: #10 Mavericks at #9 Kings pic.twitter.com/qWe1VqLC1T — NBA (@NBA) April 14, 2025

Los duelos de play in en la Conferencia del Oeste serán Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies y Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks, que se colaron de manera milagrosa.

Los primeros partidos de las series de play in se jugarán este martes 15 y miércoles 16 de abril.