Alerta en los Lakers, Luka Doncic se lesionó previo al Eurobasket

Hiram Marín

Luka Doncic es una de las máximas estrellas del Eurobasket 2025 que se celebrará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia del 27 de agosto al 14 de septiembre y este sábado encendió las alarmas al salir lesionado del partido que la Selección de Eslovenia disputó ante Letonia.

Fue en el tercer cuarto, cuando uno de sus compañeros le cayó sobre la pierna, lo que hizo que de inmediato el jugador de los Lakers se tocara la extremidad lleno de dolor, pero afortunadamente salió de la cancha por sus propios medios.

Antes de lastimarse, Doncic había sido el elemento dominante en el partido ante Letonia, con 26 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes y 2 robos en tan solo 17 minutos, pero lamentablemente para él, su equipo cayó 100-88.

De acuerdo a los reportes, la lesión de Luka no fue grave y estaría de regreso para el partido del 28 de agosto, cuando Eslovenia debute en el Eurobasket 2025 ante Polonia.