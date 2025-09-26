Redacción FOX Deportes
Al Horford deja a los Celtics y se va a los Warriors
El centro dominicano ahora jugará con Stephen Curry y Draymond Green
Al Horford, veterano centro con amplia trayectoria en la NBA, ha dejado atrás su etapa con los Boston Celtics para incorporarse a los Golden State Warriors mediante un contrato multianual.
Horford llevaba siete de sus últimos nueve años en Boston, y recientemente contribuyó al campeonato que los Celtics ganaron en 2024. La firma se produce luego de que su agente confirmara el acuerdo verbal con Golden State, mientras ambas partes continúan afinando los términos financieros.
Este traspaso representa una nueva apuesta para los Warriors, que suman una pieza experimentada en la pintura con capacidad para estirar el juego y aportar conocimiento estratégico. Al Horford ha demostrado versatilidad ofensiva, incluyendo buenos porcentajes desde la línea de tres, algo poco común para su posición. Además, su presencia en el vestidor y liderazgo serán elementos valiosos para un plantel que busca mantener su competitividad al más alto nivel.
Para los Celtics, la salida de Horford implica un desafío en cuanto a reemplazar su aporte, no sólo en minutos sino también en sabiduría y estabilidad.
Boston ya enfrentó varios movimientos en su frente interior durante esta temporada baja, y la partida de Horford se suma a una reconfiguración profunda del roster. Los jóvenes y los nuevos fichajes tendrán ahora la oportunidad de asumir mayores responsabilidades en la zona.
Con este movimiento, Horford inicia su temporada número diecinueve en la NBA bajo una nueva camiseta, dispuesto a integrarse al núcleo conformado por figuras como Stephen Curry, Draymond Green y otros veteranos en Golden State. Aunque el contrato aún no ha sido rubricado en todos sus detalles, su incorporación señala la intención del equipo de reforzar su esquema interior y aspirar nuevamente al título.
