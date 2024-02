Gran victoria de Daniel Suárez con final de fotografía

Fue una carrera de notables altibajos. Fue una carrera de acción impresionante en cuatro bandas en curvas que no estaban diseñadas para dar cabida a semejante hazaña.

Y fue totalmente apropiado que la carrera Ambetter Health 400 NASCAR Cup Series del domingo en el Atlanta Motor Speedway terminara con un intenso 'Photofinish', con Daniel Suárez de Trackhouse Racing logrando una victoria sobre Ryan Blaney por lo que parecía ser una pulgada o dos en el línea de meta.

El cronometraje y la puntuación de NASCAR mostraron a Suárez por delante de Blaney por 0,003 segundos en la raya, con Kyle Busch en tercer lugar, 0,007 segundos detrás del ganador de la carrera.

Mientras los tres pilotos aceleraban en las dos últimas curvas, Suárez se mantuvo en el carril exterior con Blaney en la parte inferior y Busch en el medio. Suárez avanzó, acercándose a la línea de salida/meta para obtener la segunda victoria de su carrera, y la primera desde junio de 2022 en Sonoma Raceway, por un margen muy estrecho.

Suárez, cuyo Chevrolet No. 99 Trackhouse Race sufrió daños en el capó en un accidente en la vuelta 2 en la curva 1, tenía la ventaja para un reinicio con cinco vueltas restantes después de que el Ford No. 4 Stewart-Haas Racing de Josh Berry chocara con el de Carson Hocevar. El Chevrolet No. 77 Spire Motorsports en la vuelta 249 de 260 provocó la décima y última bandera amarilla de la carrera.

Blaney, el campeón defensor de la serie, tomó el primer lugar casi de inmediato y lo mantuvo durante cuatro vueltas, pero Suárez y Busch montaron carreras en la última vuelta en los carriles superior e central, respectivamente. Blaney optó por hacer su apuesta por la victoria desde el carril inferior y se quedó corto.