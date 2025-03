Daniel Suárez, muy cerca de ganar en Las Vegas

Josh Berry ganó el domingo la Pennzoil 400 en Las Vegas Motor Speedway, en lo que fue su primera victoria en la NASCAR Cup Series.

En un reinicio al final de la carrera, Berry luchó codo con codo con el mexicano Daniel Suárez por el liderato, llegando incluso a tocarse, hasta que el piloto del Ford No, 21 de Wood Brothers superó al Chevrolet No. 99 de Trackhouse Racing a 14 vueltas del final.

Fue la victoria número 101 de Wood Brothers, apenas siete meses después de que Harrison Burton consiguiera su histórica victoria número 100 en el Daytona International Speedway.

An old-school celebration for an old-school racer. pic.twitter.com/cianHRgtTM — NASCAR (@NASCAR) March 16, 2025

“Ay, no sé ni qué pensar”, dijo Berry tras bajarse del auto en la recta principal. “Simplemente genial. Me encanta esta pista. Las Vegas se ha portado genial conmigo. He vivido muchos momentos geniales aquí.

“Tuve problemas con el Next Gen Car. Pero (el Jefe de Equipo) Miles (Stanley) y todo el equipo 21, todos en Wood Brothers Racing, me dieron un coche estupendo hoy. Luché, luché y luché. ¡Fue nuestro día! No lo puedo creer.

“Vaya batalla con Daniel al final, machacando y dando golpes en una milla y media… ¡Una locura! Quien fuera a ponerse delante probablemente ganaría. Nosotros lo conseguimos”.

Suárez terminó segundo, un resultado muy necesario para el piloto del No. 99, quien había tenido su mejor resultado anterior en tan solo el 13er. puesto en las 500 Millas de Daytona. Ryan Preece terminó tercero, igualando su mejor resultado en la Cup Series. William Byron y Ross Chastain completaron el Top 5.

“Lo hicimos todo bien”, dijo Suárez. “El equipo hizo un trabajo increíble con la estrategia y las paradas en boxes. Hicimos todo bien. Nuestro coche era rápido. Solo tuvimos algunas dificultades en la tanda corta.