Publicación: jueves 20 de noviembre de 2025

EFE

Veto migratorio, el lago gris del Mundial 2026

Algunas selecciones podrían quedarse sin seguidores si les toca jugar en Estados Unidos

Haití e Irán figuran entre las 42 selecciones ya clasificadas para el Mundial de Estados Unidos de 2026, y si bien sus delegaciones podrán acceder al país pese a formar parte de la lista de naciones con veto migratorio, muchos aficionados tendrán complicaciones para acompañarlas en las gradas.

En la proclamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lee que el veto migratorio excluye a "cualquier deportista o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un trabajo de apoyo necesario y parientes inmediatos, que viajen para el Mundial, los Juegos Olímpicos o cualquier otro gran evento deportivo".

Sin embargo, según el decreto actual, muchos aficionados procedentes de Haití e Irán tendrán problemas para poder desplazarse a Estados Unidos a seguir sus selecciones.

El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con 48 selecciones participantes.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington DC

