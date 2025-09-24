Tres mascotas para honrar a los países anfitriones del Mundial

Redacción FOX Deportes

La FIFA reveló a las tres mascotas del Mundial de 2026: Maple, Zayu y Clutch. Cada uno representa un animal clave de la cultura de Canadá, México y Estados Unidos.

La presentación se realizó este jueves 25 de septiembre y el presidente del organismo, Gianni Infantino aseguró que “transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA”.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Maple es un alce que juega como portero y recorre todo el territorio canadiense. Entre sus cualidades están ser un apasionado del arte y amante de la música.

Zayu, un jaguar que ocupa la posición de delantero, vive en las selvas del sur de México. Como era de esperarse, promueve la cultura de su país mediante el baile, la gastronomía y la tradición.

Clutch, un águila americana que dirige el mediocampo, es audaz, enérgico y determinado. Busca unir a las personas e inspirarlas.

Todas ellas buscan “dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión”, de acuerdo con un comunicado de la FIFA.

De las tres mascotas habrán productos de diversa índole y formarán parte de un videojuego.