¿Qué pasó entre Didier Deschamps y Karim Benzema?

Karim Benzema es el gran ausente en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, el delantero continúa siendo parte de la plantilla del conjunto francés, pero una lesión le impidió disputar el torneo y rechazó la invitación del presidente Emmanuel Macron, la razón sería la mala relación con Didier Deschamps.

Benzema se retiró de la concentración francesa a dos días de la primera presentación de ‘Les Bleus’ ante Australia tras una lesión en la pierna izquierda, su salida causó conmoción en el entorno del campeón del mundo, su recuperación fue cuestión de semanas y pudo estar recuperado para el Mundial porque ya jugó con Real Madrid.

El diario francés L’Equipe apunta que la relación entre Deschamps y el delantero no es la mejor y sus problemas en el pasado se reflejarían en la Copa del Mundo, la publicación apunta que el Balón de Oro no entendió que el cuerpo técnico decidiera regresarle a Madrid y no convocar a ningún jugador en su lugar.

Macron invitó a una serie de ex futbolistas para viajar a la final de Catar 2022, Paul Pogba y Benzema entre ellos, pero el atacante de 34 años rechazó al presidente francés y solo mandó un mensaje a través de las redes sociales, la fría relación entre Benzema y Deschamps podría tener un nuevo capítulo si el técnico continúa al frente de ‘Les Blues’ tras la Copa del Mundo.