Perú se niega a tirar la toalla rumbo al Mundial

EFE

El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, aseguró que intentará aprovechar la última oportunidad de la Blanquirroja para no quedarse fuera del Mundial de 2026 en los partidos que la enfrentarán con Uruguay y Paraguay, correspondientes a las dos fechas finales de las clasificatorias suramericanas.

"Es fútbol. Al principio, muy poca gente creía que a esta altura del año íbamos a llegar con alguna chance. Hay que pelearla. No es nada nuevo para los muchachos que pelearon dos clasificaciones (en 2018 y 2022). Es algo a lo que están acostumbrados y algo que ellos sacan cada vez que se requiere", aseveró Ibáñez en rueda de prensa.

El drama de Perú tras quedar fuera de Qatar 2022

Las opciones de Perú para no quedarse fuera del Mundial son prácticamente nulas, pues ocupa la penúltima casilla de las eliminatorias con 12 puntos, a 6 de Venezuela, que con 18 enteros se encuentra en la séptima plaza, que da acceso a la repesca.

Esto significa que Perú debería ganar sus dos partidos ante Uruguay y Paraguay y esperar que Venezuela pierda sus dos partidos frente a Argentina y Colombia y que Bolivia no sume más de un punto contra Colombia y Brasil. Una vez que sucediera eso, debería verse la diferencia de goles entre estas selecciones.

¿Qué se siente anotarle a Perú? Lionel Messi lo supo hasta hoy

"Ellos están acostumbrados y vamos a hacer todo lo necesario para que esta posibilidad la aprovechemos", manifestó Ibáñez.

El técnico argentino nacionalizado peruano lamentó las ausencias por lesión en esta convocatoria del capitán Paolo Guerrero, así como del atacante André Carrillo y del defensa Miguel Araujo.