Para Toni Kroos, Alemania está muy lejos de ganar un Mundial

Redacción FOX Deportes

Alemania está buscando su boleto al Mundial de 2026, pero su arranque en el clasificatorio de la UEFA no ha sido lo que Toni Kroos esperaba.

El exjugador no se guardó nada sobre el rendimiento de ‘Die Mannschaft’, así lo dijo en su podcast, Einfach mal Luppen:

“Ahora mismo estamos a años luz y realmente no somos buenos. Alemania está lejos de poder hablar de un título mundial”.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann iniciaron su camino hacia la Copa del Mundo con una derrota de 2-0 sobre Eslovaquia, lo que significó la primera derrota de los teutones contra los ‘Sokoli’ en un partido ificial.

Kroos consideró que el tropiezo “es un tema de confianza y de calidad”, aunado a la falta de “futbolistas con esa aura de ‘esto lo resolvemos’”.

Tras la caída ante Eslovaquia, Alemania se midió a Irlanda del Norte y recompuso el paso con un triunfo de 3-1. Sus siguientes compromisos serán en octubre cuando enfrente a Luxemburgo y, de nueva cuenta, a los ‘Sokoli’.