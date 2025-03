Nueva Zelanda jugará la Copa del Mundo por tercera ocasión

Nueva Zelanda volverá a disputar la Copa del Mundo después de 16 años, luego de derrotar 3-0 a Nueva Caledonia en la final del torneo clasificatorio de la Confederación de Futbol de Oceanía.

Los ‘All Whites’ accedieron automáticamente a la segunda ronda del certamen, en la que ganaron el Grupo B con nueve puntos. En la siguiente etapa se impusieron a Fiji 7-0 para finalmente verse las caras con ‘Les Cagous’.

Boxall opens the scoring at @edenparknz 🇳🇿💪 pic.twitter.com/6eheeMnb2J

Tras un primer tiempo sin goles, el entrenador Darren Bazeley hizo ajustes en la alineación y vio resultados al minuto 61, por conducto de Michael Boxall, quien abrió el marcador con asistencia de Francis de Vries, uno de los recién ingresados.

Los neozelandeses siguieron apretando el paso y al 66’ fue turno de Kosta Barbarouses, quien saltó al campo en el complemento. Para cerrar con broche de oro, Elijah Just, otro de los cambios, concretó la victoria al 80’.

Kosta Barbarouses chipping the keeper to perfection to make it two! 🔥🇳🇿 pic.twitter.com/IgzCeTVxOp