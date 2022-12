Luka Modric espera poder frenar a Vinicius

Sin la condición de favorito, Croacia espera a Brasil en busca de las semifinales de Qatar 2022 liderado de nuevo por el centrocampista Luka Modric que tendrá enfrente a varios compañeros de club como Vinicius, Rodrygo o Eder Militao.

El capitán del conjunto balcánico, subcampeón del mundo, deja de lado las relaciones personales en un choque clave para Croacia y Brasil. "¿Jugar contra compañeros en el Real Madrid? Podemos ser amigos después del partido. Pero mientras cada uno lucha por su país y nosotros haremos todo por ganar. Tengo ganas de jugar contra ellos".

Días atrás, Vinicius elogió a Modric. El líder vatreni destaca el peligro de su compañero sobre el campo.

"Está en una forma increíble. Es un gran tipo y tenemos una gran relación. Ha mejorado mucho. Se nota tanto en el club como en la selección. Tenemos una tarea complicada porque es difícil parar a Vinicius. Todos conocen ya sus virtudes pero si puedo complicarle en un determinado momento, lo haré".

Luka Modric nunca ha ganado a Brasil. "Jugué varias veces contra ellos pero no he podido ganarles. Espero que esto cambie. Brasil tiene grandes jugadores en todos los puestos. Tenemos que ser agresivos, correr igual que ellos y no dejarles jugar. Eso es importante. Cuando no tengamos el balón debemos ser agresivos y firmes", añadió.