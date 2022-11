Luis Suárez, el hombre que es capaz de opacar a Cristiano Ronaldo

En un escenario planetario, en su último Mundial, en un partido casi decisivo, en el examen constante, resurge este lunes uno de los duelos individuales más goleadores de la última década: Luis Suárez contra Cristiano Ronaldo, un enfrentamiento de 1.335 tantos entre los dos a lo largo de su carrera, quizá mucho más deslumbrante en el pasado que ahora, pero cuya dimensión irrumpe en Qatar 2022 entre las dudas de ambos.

Quizá ya no son lo que eran. Ni Luis Suárez ni Cristiano, alejados del esplendor extraordinario de otros tiempos, de sus momentos impresionantes en el Barcelona, el Liverpool, el Real Madrid o el Manchester United, de una época marcada por una efectividad incalculable y por una colección de títulos al alcance de casi nadie, a la que le falta el Mundial, la copa dorada cuya atracción sobrepasa todos los límites.

Cristiano y Suárez se han enfrentado en once ocasiones en su carrera. Gana el '9' uruguayo: cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Uno de sus triunfos corresponde al único duelo entre los dos con sus selecciones, al 30 de junio de 2018 en Rusia, en los octavos de final del Mundial, cuando no marcaron ni uno ni otro, sino Edinson Cavani, decisivo aquel día. Los otros nueve choques son entre sus clubes, entre el Barcelona y el Real Madrid.

La pasada temporada, el Manchester United de Cristiano Ronaldo se midió al Atlético de Madrid de Luis Suárez, que no dispuso de ningún minuto y que no cuenta como choque entre los dos, porque no se cruzaron sobre el terreno. Venció el conjunto rojiblanco en Old Trafford (0-1) y empató en el Metropolitano (1-1).

En sus duelos, el atacante portugués marcó 7 goles, dos de ellos de penalti; el uruguayo logró seis, aparte de dar tres asistencias, cuando estuvieron frente a frente, como ahora en Qatar 2022, con los dos rebuscando la vigencia y lo único que les falta: ser campeones del mundo.

LOS 11 DUELOS ENTRE LUIS SUÁREZ Y CRISTIANO RONALDO: