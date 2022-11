La Selección Española sin Sergio Busquets ante Japón

Luis Enrique ya tiene la mente en el partido entre la Selección Española y Japón, el conjunto ibérico buscará la clasificación a la siguiente ronda y lo haría sin su capitán, el técnico de la ‘Furia Roja’ tendría planeado darle descanso a Sergio Busquets para tenerlo al 100% en los octavos de final.

Álvaro Morata escribió otro capítulo con la Selección Española en Catar 2022

Busquets es quien dirige el mediocampo de España, ha disputado los primeros dos partidos en Catar 2022, pero quedaría al margen ante Japón para cuidarle en dos aspectos que al técnico le parecen básicos como lo es el descanso y precaución tras tener una cartulina amarilla.

A los 34 años hay que dosificar al mediocampista y así lo entiende Luis Enrique quien tomaría la decisión de reservarlo en el último partido de la fase de grupos, no hay necesidad de arriesgar y más cuando una tarjeta preventiva lo dejaría sin poder jugar los octavos de final.

El diario AS señala que el capitán no sería el único en recibir descanso ante ‘Los Samuráis Azules’ y menciona que Gavi podría quedar fuera del partido, el mediocampista no entrenó este lunes por un golpe en el partido entre Alemania y su lugar en el cuadro titular sería para Carlos Soler.