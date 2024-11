Japón continúa con paso firme hacia el Mundial de 2026

La selección de Japón, en la que no jugó el extremo de la Real Sociedad Take Kubo, goleó este viernes en Yakarta a Indonesia (0-4), lo que le sitúa a un paso de obtener el billete directo para el Mundial 2026.

Hajime Moriyasu, técnico nipón, decidió no alinear al zurdo realista, pese a lo cual y a algunos apuros iniciales por el empuje de los indonesios no tuvo problema para sacar adelante el encuentro, lo que le deja como líder destacado del Grupo C de la zona asiática, con siete puntos de ventaja sobre Australia y Arabia Saudita, a falta de cinco encuentros para acabar esta fase, de la que acceden directamente a la fase final mundialista los dos primeros de cada serie.

Un autogol de Justin Hubner al minuto 35 y un tanto de Takumi Minamino al 40’ encarrilaron el triunfo del cuadro japonés, que remató la victoria tras el descanso con los tantos de Hidemasa Morita, al 49’, y de Tyjubaru Sugawara, al 69’.