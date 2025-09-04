Italia comienza a jugarse un lugar en el Mundial 2026 ante Estonia

Oscar Sandoval

Italia se perdió las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo y corre el riesgo de hacerlo por tercera vez consecutiva, sería otro golpe durísimo para una selección que mantiene el status de ‘Top’, pero que en la eliminatoria está al límite y se juega más que tres puntos ante Estonia e Israel.

La derrota ante Noruega con la que la ‘Squadra Azzurra’ comenzó la eliminatoria rumbo al Mundial y que liquidó a Luciano Spalletti complicó el camino, el boleto directo a la justa mundialista está en poder de los ‘Vikingos’ y a 9 puntos de distancia de los ‘Azzurri’ que deberán pelear primero por alcanzar el segundo lugar del grupo I.

Ante Estonia será el debut de Gennaro Gattuso al frente de la ‘Squadra Azzurra’, la reacción por parte de los futbolistas debe ser inmediata y se necesitan las tres unidades para marcar territorio y poder pelear ante Israel por el segundo puesto del sector, no tiene más opciones.

Noruega encabeza el grupo con 12 puntos, le sigue Israel con 6 e Italia y Estonia con 3, no hay margen de error para los italianos que con cualquier otro resultado podrían comprometer un nuevo billete al Mundial.