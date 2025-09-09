Francia, con demasiado sufrimiento, supera a Islandia

Héctor Cantú

Con muchos problemas, la Selección de Francia logró una valiosa victoria en casa ante Islandia luego de venir de atrás para lograr la remontada y conseguir el triunfo.

No fue un juego vistoso por parte de los galos que se vieron sorprendidos con la anotación de Andri Gudjoghnsen, quien se convertiría en uno de los referentes durante todo el partido.

Así luce el cuarto máximo goleador de Francia; Kylian Mbappé superó a Platini

Francia, sabedor de ser un equipo mucho más fuerte y con mayor oficio futbolístico atacó por todos los flancos con muy poca suerte. El arquero Olafsson fue una pieza clave para que Francia no se llevara el triunfo por goleada.

En los minutos finales de la primera mitad apareció Kylian Mbappé desde el manchón penal para emparejar los cartones.

Ya en el segundo tiempo, todo era cuestión de tiempo para que Francia encontrara el tanto de la victoria, mismo que llegó por conducto de Bradley Barcla, quien solo necesitó empujar la pelota al fondo de las redes a pase del propio Mbappé.

Les Bleus prennent les devants !!

La magnifique ouverture de Tchouameni pour Mbappé qui offre sur un plateau le but à Barcola qui marque chez lui, au Parc des Princes ! 🏡



🇫🇷2-1🇮🇸 I #FRAISL I #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sxJ6YRrvYj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2025

Cuando todo parecía que los galos aumentarían la distancia llegó la expulsión de Aurelien Tchoaumeni que se convirtió en un tanque de oxígeno para el equipo visitante, sabedor de que con la diferencia numérica podían sacar un mejor resultado del Parque de los Príncipes.

La polémica se hizo presente en los minutos finales del encuentro justo en la jugada con la que Islandia había conseguido el empate.

La revisión en el VAR decretó una falta ofensiva que terminó por borrarle a Islandia el empate conseguido por el propio Gudjohnsen y borrar, así, el empate en el tanteador.