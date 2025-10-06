Fabio Cannavaro es el nuevo entrenador de Uzbekistan

Redacción FOX Deportes

Fabio Cannavaro será el encargado de liderar a la selección de Uzbekistán de cara a la Copa del Mundo de 2026, en lo que será su primera participación en la máxima competencia de futbol.

El técnico italiano es el tercer técnico al frente de los ‘Lobos Blancos’ durante el ciclo mundialista, y sustituye a Timur Kapadze, quien logró la clasificación de los ‘Lobos Blancos’.

📹Players of the Uzbekistan national team and the Uzbekistan U-17 national team visited children receiving treatment at the Hematology Center in Tashkent.



During the visit, the players had a heartfelt conversation with the young fans, offering them words of encouragement. In… pic.twitter.com/Z6lYuB42T4 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Cannavaro estaba en busca de un equipo al cual dirigir desde abril, cuando fue cesado como entrenador del Dinamo Zagreb.

Será la segunda ocasión que el campeón del mundo tome las riendas de una selección nacional, después de haber estado al frente de China en 2019.

Cannavaro también ha entrenado a Guangzhou Evergrande (en dos ocasiones), Al-Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento y Udinese.