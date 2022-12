"Es un amigo al que quiero mucho": Olivier Giroud tras recibir la llamada de Gignac

Aunque no haya sido convocado al Mundial, Andre-Pierre Gignac está muy presente en Catar e incluso el flamante máximo goleador de la Selección de Francia habló de la estrella de Tigres.

Giroud, quien con su tercer gol en Catar 2022 llegó a 52 tantos y desbancó a Thierry Henry como el jugador con más goles vistiendo la camiseta ‘bleu’, no ha podido responder a todas las felicitaciones que ha recibido, pero vaya que sí atendió a Gignac, cuya cifra goleadora como seleccionado quedó en 11.

El jugador de 36 años reveló que el estelar de Tigres le hizo una llamada luego del triunfo ante Polonia.

“Él me llamó y no tuve mucho tiempo para responder todas las llamadas, así que tomé la llamada en FaceTime, quería ver su cara, es alguien a quien extraño”, contó el delantero del Milan en conferencia. “Es un amigo que quiero mucho, fue una gran sorpresa cuando me llamó porque no lo esperaba”.

Olivier Giroud adelanta a Francia y desbanca a Thierry Henry como goleador histórico

Gignac, quien es un año mayor, pudo haber sido llamado de último momento cuando se lesionó Karim Benzemá, pero el técnico Didier Deschamps optó por no mover la lista de convocados, quizá esperanzado de que el estelar del Real Madrid pueda recuperarse en algún momento del torneo.

Francia se ha visto muy completa pese a la baja de Benzema y la ausencia de Gignac, después de todo, en su plantilla cuenta con el máximo goleador de su historia y un tal Kylian Mbappé.

¿Hasta dónde llegará Francia? En cuartos de final tendrá su verdadera prueba de fuego ante Inglaterra, otro equipo que ha ido avanzando con mucha categoría en Catar 2022.