Es oficial: el repechaje del Mundial será en Guadalajara y Monterrey

Quizá México tenga pocos partidos para la Copa del Mundo de 2026, pero al menos albergará todos los partidos del repechaje intercontinental para definir a los últimos clasificados al torneo de Norteamérica.

La FIFA anunció que el Estadio de Guadalajara y el de Monterrey acogerán la repesca que se disputará del 23 al 31 de marzo, donde las selecciones de Irak, República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia se discutirán las últimas dos plazas para la justa del verano.

El sorteo para este minitorneo clasificatorio para el Mundial (así como el propio de la UEFA que se disputará en casa de las selecciones europeas mejor posicionadas) se celebrará el jueves 20 de noviembre. Irak y R. D. Congo están sembrados en las finales, por lo que el sorteo solo definirá quién entre Surinam y Jamaica enfrenta a Bolivia y quién a Nueva Caledonia, así como la llave para medirse a uno de los equipos ya acomodados en el partido definitivo por uno de los dos boletos hacia el Mundial.

Estas son las sedes que recibirán el repechaje internacional de la FIFA:

Estadio Guadalajara (Estadio AKRON)

· Ubicado en Zapopan, Jalisco

· Inaugurado en 2010

· Capacidad para 46 mil espectadores

· Tendrá cuatro partidos en la fase de grupos del Mundial

Estadio Monterrey (Estadio BBVA)

· Ubicado en Guadalupe, Nuevo León

· Inaugurado en 2015

· Capacidad para 51 mil espectadores

· Tendrá tres partidos de fase de grupos y unos 16vos de final en el Mundial

“La intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán este torneo encuentran en estos estadios un espacio a la altura”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.

Cada inmueble albergará dos partidos en la Fecha FIFA de marzo, pero la llave que le toca a cada sede, las identidades de los semifinalistas, así como la selección sembrada en la final que competirá por uno de los dos últimos pases al Mundial de 2026 son cuestiones que se sortearán próximamente en Suiza.

De esta manera, oficialmente México recibirá dos partidos más relativos a la Copa del Mundo, donde, además, se espera que el Estadio Azteca sea la sede de apertura para el primer partido del gran torneo.