El amor con el que Lionel Scaloni colocó el trofeo de la Copa del Mundo

Redacción FOX Deportes

Con todo y guantes, Lionel Scaloni apareció para dejar el trofeo de la Copa del Mundo en el John F. Kennedy Center.

El técnico de Argentina, campeón mundial en Catar 2022 tras derrotar a Francia, presentó el trofeo de los ganadores en la gala previa al sorteo de la Copa del Mundo de 2026, que se llevó a cabo en Washington D. C. y compartió cómo se sintió ganar el trofeo más deseado de todo el planeta.

“Fue una final olvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo a pesar de las dificultas terminó creciendo. Nunca pensamos en que no podíamos ganar este trofeo”, comentó el estratega, quien cuatro años después buscará el bicampeonato y el cuarto título para la ‘Albiceleste’.

El reencuentro de dos viejos amigos. 🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KHovBObXFQ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

“Intentaremos en el Mundial seguir compitiendo y no dar nada por perdido, eso es lo que espera la gente de nosotros y lo vamos a volver a intentar”, continuó Scaloni, tras colocar el trofeo.

Argentina es segunda del Ranking FIFA y por mucho tiempo estuvo liderando la tabla, por lo que, de la mano de Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y compañía se asume como una de las máximas favoritas en el Mundial de Norteamérica 2026.