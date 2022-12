Diego Godín coquetea con el retiro

Diego Godín, defensa de la Selección Uruguaya, declaró, tras la eliminación de su equipo en el Mundial de Catar 2022, que tiene que meditar si sigue jugando o no al futbol, pero señaló que, hasta que llegue ese momento, no se va a retirar del equipo nacional de su país porque "si te necesitan tienes que estar", aunque asume que no le volverán a convocar.

"Está claro que yo no voy a seguir en la selección si decido si sigo jugando al fútbol, que es una decisión que tengo que meditar. Siempre voy a estar disponible para mi país. No me puedo retirar de la selección".

Día histórico para Diego Godín, bastión de Uruguay

"Eso para mí no es así. La selección está ahí y si te llaman tienes que estar. Tengo claro que, aunque no sea oficial, no voy a seguir en la selección", apuntó el capitán de 36 años en la zona mixta.

La ‘Celeste’ consiguió cuatro de los nueve puntos posibles en la fase de grupos de Catar. Empatando contra Corea del Sur, cayendo ante Portugal y derrotando a Ghana.