Cristiano, dispuesto a darle 'Jaque Mate' a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial en Catar 2022 y lo hará en medio de un mar de especulaciones que apuntan a que hay cierto distanciamiento entre el todavía jugador del Manchester United y sus compañeros.

Sin embargo, a tres días del debut de Portugal, donde enfrentará a Ghana, CR7 ha acallado todo tipo de críticas, y de paso ha asegurado que desearía poner final a su época en los Mundiales dándole un jaque mate a Lionel Messi, el hombre con el que ha competido durante las últimas dos décadas para determinar quién es el mejor del mundo.

“Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver . Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más”, detalló el lusitano.

Sobre la relación que tiene actualmente con compañeros de su selección, luego de algunos videos donde se especuló cierto distnaciamiento, CR7 aseguró que su relación sigue siendo igual de buena como en años anteriores.

“Estas fases previas a torneos siempre tienen polémicas, pero mi relación con él (Bruno Fernándes) es excelente. Siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto: mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix... Y aprovecho, no le pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal", agregó.