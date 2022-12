Contra Argentina siempre será un duelo especial: Louis van Gaal

En la víspera del choque entre Holanda y Argentina, con la semifinal de Qatar 2022 a la vista, el seleccionador neerlandés Louis van Gaal elogió al combinado sudamericano. "Argentina es un país top con jugadores de futbol top en su selección", dijo.

“El torneo realmente comienza para nosotros mañana (viernes), aunque no quiero desmerecer a todos los otros países que hemos derrotado. Pero Argentina y posiblemente Brasil, en semifinales, es diferente. Es otra cosa distinta a otros partidos y otros equipos con los que nos hemos enfrentado en la fase de grupos o en octavos", indicó Van Gaal.

El partido entre la 'oranje' y Argentina se jugará en el estadio Education City de Ar-Rayyan, donde asistirán miles de aficionados sudamericanos.

"Mis jugadores son lo suficientemente profesionales para lidiar con eso. Por supuesto que no es fácil cuando hay cuarenta mil argentinos en las gradas y solo 1.400 seguidores, aunque son 400 más de lo esperado. Hay una tendencia al alza y eso es lo que pasa", asumió.

Van Gaal ha tenido que asumir críticas desde su país por el juego del equipo. Más conservador que lo que es tradicional. “Soy un entrenador con un ADN muy ofensivo. En el Barcelona noté que no siempre se puede estar a la altura. Allí primero pensé diferente sobre el futbol y desarrollé una visión. Hay muchos países que juegan este sistema. Jugamos con más paciencia que antes, pero como entrenador siempre me acerco de la misma manera a los jugadores. No he cambiado tanto".

Según Van Gaal su estilo predomina en el futbol actual. "En este Mundial vemos que los resultados son cortos. Defender juntos y de forma compacta te permite atacar más fácil. No es cierto que solo defendamos. Tratamos de presionar de la forma más variada posible".