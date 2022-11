Casemiro se sumó al apoyo a Neymar y señaló que “no se merece esto”

Casemiro, futbolista de la Selección Brasileña, admitió que Neymar no se merece los insultos que está recibiendo en redes sociales tras su lesión ante Serbia y por haber mostrado apoyo público a Bolsonaro.

El futbolista brasileño recibió burlas en redes sociales, alegrándose de la lesión que sufrió contra Serbia y que le tendrá fuera de los terrenos de juego en el próximo choque contra Suiza.

"No he visto nada sobre esto. Le acabo de preguntar a Vinícus (jefe de prensa). Es una pena que haya gente que le desee algo malo a otra persona. No quiero comentar mucho de eso. Es horrible, me pone muy triste. Desearle algo malo a una persona que hace tanto por el resto, con el corazón tan grande que tiene... Neymar no se merece esto", respondió Casemiro en rueda de prensa de Brasil en Doha.

"Es excepcional, es uno de los mejores del mundo y tenemos el privilegio de tenerle. No va a estar en el próximo partido, pero tenemos otros jugadores de alta calidad. No es fácil compararse con Neymar ni encontrar otro del mismo nivel. Depende de Tite quién jugará".