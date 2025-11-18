¡Bélgica al Mundial! Con 29 goles a favor, los 'Red Devils' ganaron su grupo

Redacción FOX Deportes

Con una salvaje marca de 29 goles a favor y siete en contra, Bélgica ha clasificado a la Copa del Mundo de 2026. Los ‘Diablos Rojos’ terminaron en primer lugar del Grupo J con 18 puntos.

Victoria 7-0 sobre Liechtenstein, que se despidió de la eliminatoria con cero puntos y 31 goles recibidos.

Contando ambos partidos directos, la diferencia entre belgas y liechtensteinianos fue de 13-0.

Pese a toda la presión de Gales, que ganó 7-1 a la misma hora contra Macedonia del Norte y peleó hasta la última fecha por ese primer lugar que entrega un pase directo a la Copa del Mundo, el equipo de Rudi García clasificó con toda justicia como líder del sector, por lo que el conjunto británico (16 puntos), tendrá que conformarse con buscar un sitio en el repechaje europeo que se disputará en marzo.

Bélgica, desde hace varios años una de las grandes potencias de la UEFA, recibió el duelo en el Estadio Maurice Dufrasne de Lieja gracias a los dobletes de Jeremy Doku (34’ y 42’) y Charles De Ketelaere (57’ y 59’), además de los tantos de Hans Vanaken (apenas al 3’), Brandon Machele y Alexis Saelemaekers.

O sea, antes de los 60 minutos, Bélgica construyó una goleada de escándalo y se apiadó después.

Bélgica sigue viviendo un gran momento en su historia futbolística y ha clasificado a su cuarta Copa del Mundo consecutiva. Veremos si logra tener una buena actuación como en Rusia 2018 (tercer lugar) o si se vuelve a quedar corto como en Catar 2022, donde no pasó de la ronda de grupos.