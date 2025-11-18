Austria regresará a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia

Karla Villegas Gama

Se acabó la espera, Austria empató a un gol con Bosnia y Herzegovina y amarró su pase al Mundial 2026, la primera vez que aparecerá en la máxima competencia del futbol desde Francia 1998.

‘Das Team’ no lo tuvo fácil, pues los ‘Zmajevi’ salieron con ímpetu y presionando alto, y el esfuerzo rindió frutos al minuto 12. Alexander Schlager rechazó un córner, Amar Memić recuperó el esférico y recentró. Haris Tabaković se alzó en el área y sacó un potente cabezazo para abrir el marcador.

Austria intentó reaccionar ante la sorpresa de su público, pero Bosnia apretaba y buscaba ampliar su ventaja.

Poco a poco el cuadro local tomo el control del partido y al 35’ Nicolas Seiwald dio el primer aviso con un disparo de larga distancia que pasó por un lado del poste.

Antes del descanso, Konrad Laimer se quitó a la marca y disparó para igualar el encuentro; sin embargo, tras la revisión del VAR se determinó que el lateral había cometido una falta y el gol se echó para atrás.

En el complemento, Austria buscó por todos los medios el tan ansiado tanto, pero la defensa bosnia estaba bien cimentada.

For the first time this century, Austria is headed to a FIFA World Cup 🇦🇹 pic.twitter.com/7hatBw3rkV — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 18, 2025

Por los costados, por el centro, de contraataque y ninguna estrategia le daba dividendos a ‘Das Team’, que continúo presionando.

Finalmente, al 77’ Michael Gregoritsch recibió un centro perfecto de Marcel Sabitzer y con un ligero toque con la cabeza superó al arquero Nikola Vasilj.

Bosnia se vio obligado a lanzarse al frente, pues necesitaba ganar para evitar el playoff y, aunque lo intentó, no pudo recuperar la ventaja y definirá su destino en marzo de 2026.