Australia logra su boleto para el Mundial 2026

EFE

La selección australiana de fútbol no falló y disputará por séptima vez, la sexta de manera consecutiva, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 1-2 a Arabia Saudí.



El mejor regalo posible para el portero Matt Ryan, exguardameta, entre otros, del Valencia y la Real Sociedad, que cumplió su partido número cien con la camiseta de los 'socceros'.

Un Ryan que pese a la insistencia de Salem Al Dawsari, el único del conjunto saudí que pareció creer en todo momento en lograr la victoria por cinco tantos de diferencia que necesitaba el conjunto saudí para arrebatar el billete mundialista a Australia, apenas tuvo que intervenir en la primera mitad.



Circunstancia que no impidió que los 'halcones verdes' adelantarse a los diecinueve minutos en el marcador con un gol del Abdulrahman Al Obud tras un pase, como no, de Al Dawsari, tras la enésima internada del jugador del Al Hilal por la banda izquierda.



Pero Australia, que en el pasado Mundial de Catar alcanzó los octavos de final, en los que cayó por 2-1 ante Argentina, no estaba dispuesta a que nada ni nadie le apartase de su séptimo Mundial.



Tal y como dejó claro a falta de tres minutos para la conclusión de la primera mitad con el gol del centrocampista Connor Metcalfe, que igualó la contienda (1-1) en una acción en la que el jugador del St. Pauli alemán demostró su capacidad de llegada al área rival.

Un gol en el que jugó un papel fundamental Mitch Duke, que en los minutos finales del primer período demostró su capacidad como asistente con el magnificó pase que sirvió a Metcalfe, en el arranque del segundo desveló sus condiciones como magnífico cabeceador.



El jugador del Machida Zelvia japonés le ganó la partida a los 48 minutos a todos y estableció el definitivo 1-2 para los oceánicos al culminar con un potente testarazo una falta lateral botada por Martin Boyle.



Todo un golpe para Arabia Saudí, que tres minutos más tarde pareció ver agravada todavía más su situación con la expulsión por tarjeta roja directa del lateral Ali Majrashi tras derribar a Boyle en un contraataque.



Una expulsión de la que finalmente se salvó el defensor saudí tras entender el colegiado del encuentro al revisar las imágenes que Majrashi no había cometido falta sobre el jugador visitante.



Nada pudo impedir, sin embargo, la victoria del equipo australiano, pese a que Arabia Saudí dispuso a los 85 minutos de una inmejorable ocasión de lograr el empate en un lanzamiento de penalti.

Pero Salem Al Dawsari no pudo transformar la pena máxima que él mismo había provocado, tras toparse con un espectacular Matt Ryan que adivinó las intenciones del jugador saudí y detuvo el balón.



Inmejorable tarjeta de presentación del guardameta del Lens francés, que disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá su tercer cuarto Mundial tras disputar con anterioridad los de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.