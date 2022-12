Antoine Griezmann, el asistente perfecto en la Selección Francesa

IN THE 𝙎𝙀𝙈𝙄-𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 OF THE WORLD CUP! 🔥

WHAT A MATCH, WHAT A TEAM 😍😍😍#ENGFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9S9OM4c5PQ