Alejandro Balde llegó a su primera convocatoria para disputar Catar 2022

Alejandro Balde mostró la ilusión de ser llamado a jugar un Mundial con la Selección Española con 19 años, haciendo realidad "un sueño" que aún no se cree y que quiere "aprovechar al máximo".

😍 Su primera convocatoria y... ¡¡𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹!!



🗣️ Balde: "Todavía no me creo que esté aquí".



🗣️ "Tengo el móvil a reventar de mensajes. Se lo dedico a la gente que quiero y siempre ha estado ahí".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/s2Kyz8tcaX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 19, 2022

"Es un sueño para mí, todavía no me lo creo. Estoy aquí para aprovechar la oportunidad al máximo. Hace tres meses o hace una semana me lo dicen y no me lo habría creído", dijo a los medios de la REal Federación Española de Fútbol (RFEF).

Balde habló, tras recibir la noticia del seleccionador sub'21, Luis de la Fuente en Sevilla, con Ansu Fati y Nico Williams, que ya se encontraban en Doha.

"He hablado con Ansu y con Nico Williams, que me llevo muy bien y me han felicitado. Estoy muy contento de estar con ellos. Voy a provechar la oportunidad al máximo. Recuerdo a toda la gente que me ha ayudado para llegar hasta aquí, sobre todo a mi familia y amigos más cercanos que me ayudan en el día a día y me hacen tener los pies en el suelo", agradeció.

Por último, mostró máxima ambición en su estreno con la selección española absoluta: "Mi primera convocatoria que sea directo al Mundial es increíble. Espero poder llevarnos la copa a casa".