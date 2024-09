¿Peligra la continuidad del Mundial de Clubes?

La FIFA planea inaugurar el nuevo formato del Mundial de Clubes el próximo verano (15 de junio al 13 de julio de 2025), pero en los últimos días se ha puesto en entredicho la viabilidad del torneo.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport hay diversos elementos que entorpecerían la competencia y que, en el peor escenario, podría forzar a la FIFA a cancelarlo pues ha encontrado algunos obstáculos en el camino.

Para empezar, no ha podido vender los derechos de transmisión en América, Asia, Medio Oriente y el norte de África, lo cual mermaría el tema económico de forma considerable. La Gazzetta asegura que la cantidad que FIFA busca recuadrar por este concepto asciende a 4 billones de dólares, una suma que incluso Apple TV se negó a pagar.

A ello se suman las sedes. La FIFA definió que la competencia se dispute en Estados Unidos; sin embargo, la Copa Oro también está planeada para celebrarse en la ‘Unión Americana’ en 2025 (del 14 de junio al 6 de julio), con 14 estadios ya confirmados por la CONCACAF. La gran pregunta es: ¿habrá suficientes recintos para albergar ambos torneos?

Más allá de eso, ¿qué sucederá con los jugadores que deben disputar la Copa Oro con sus selecciones?, ¿dejarán incompletos a sus clubes? Hasta el momento, los equipos clasificados de la CONCACAF son: Monterrey, León, Pachuca y Seattle Sounders.

Además de la Copa Oro hay otros torneos que disputarán en junio: la UEFA Nations League y la Eurocopa Sub-21. A ellos se suman la Copa del Mundo Sub-20 y la Finalissima, ambas con fechas por definirse, pero que suelen jugarse entre mayo y junio.

También hay que considerar el mercado de fichajes veraniego, que suele abrir a mediados de junio, así como los contratos que expiran el 30 de junio. Por ejemplo, Leroy Sané termina su relación con el Bayern Munich en esa fecha, ¿qué pasaría con él si no renueva? Se convertiría en agente libre junto con otros tantos jugadores.

A todo ello debemos sumar la demanda que interpuso Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) en Europa contra la FIFA en junio pasado, “cuestionando la legalidad de las decisiones de la FIFA de establecer unilateralmente el Calendario Internacional de Partidos y, en particular, la decisión de crear y programar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025”.

Al respecto, Giani Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que solamente organizan “alrededor del 1% de los partidos de los mejores clubes del mundo”.

La pregunta central persiste: ¿Peligra la continuidad del Mundial de Clubes? y la respuesta, hoy, sería un contundente: "Sí".

