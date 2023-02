No todo está perdido, Thibaut Courtois podría jugar la final del Mundial de Clubes

Real Madrid buscará el boleto a la final del Mundial de Clubes este miércoles frente a Al Ahly y lo hará con Andriy Lunin bajo el arco luego de la molestia muscular que obligó a Thibaut Courtois a quedarse en la capital española, sin embargo, hay buenas noticias y es que el belga podría recuperar la titularidad en la final.

Courtois encendió las alarmas en Mallorca luego de abandonar el calentamiento, la baja del portero se confirmó de inmediato, el cuerpo médico del equipo blanco ha estado al pendiente y este martes se le realizó una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión, los resultados son positivos.

El diario AS señala que “si todo marcha bien. Courtois estaría disponible para una hipotética final el sábado”, pero no sería el único futbolista que podría recuperar Carlo Ancelotti, ya que Eder Militao y Karim Benzema “progresan” de las molestias físicas, aunque no se planea forzar su vuelta.

Real Madrid apunta al Mundial de Clubes para celebrar la conquista de un título más, sin embargo, tiene la mente puesta en el duelo de los octavos de final de la Champions League contra Liverpool como prioridad y no se presionará a los lesionados quienes intentarán recuperarse para a tiempo para la cita continental.