"No debemos explicaciones, estamos felices", América tras la decisión de FIFA

Enrique Gómez

El América tiene dos cosas claras: la multipropiedad está mal y es emocionante tener la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes, así sea a costa del Club León, que se había ganado su lugar desde hace años.

Ya con la resolución del TAS acerca de la exclusión de ‘La Fiera’ y con la decisión tomada por la FIFA en torno al partido de eliminatoria que jugarán el América y el LAFC para definir al equipo que ocupará su lugar, el técnico André Jardine no ocultó su “felicidad” de que el club azulcrema haya sido uno de los candidatos de los organizadores para jugar el gran certamen del verano en Estados Unidos.

“Si la FIFA tomó esta decisión es porque algo está mal. El tema de la multipropiedad no es correcto. No es correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana. En las ligas más importantes del mundo no hay esta situación porque esto genera problemas en la competición. La liga mexicana debe hacer algo al respecto en este tema.”, comentó el entrenador brasileño en conferencia.

"Si la FIFA está tomando esta decisión es porque algo está mal. El tema de la multipropiedad no es correcto y más en una liga tan importante como la mexicana"



André Jardine en conferencia de prensa, sobre la multipropiedad en Liga MX pic.twitter.com/btJZQuQFvT — Claro Sports (@ClaroSports) May 6, 2025

El estratega no se tentó e corazón respecto a la multipropiedad en la que incurre León al ser parte de Grupo Pachuca ni tampoco ocultó su alegría de jugar este duelo eliminatorio ante el LAFC por un boleto al Mundial de Clubes, a pesar de que hace mucho tiempo que las Águilas no llegan a la final de la Copa de Campeones de CONCACAF, torneo que justamente ganó el equipo ‘esmeralda’ este año.

“No debemos ninguna explicación sobre esto a nadie. Estamos felices porque la institución tiene muchos años haciendo grandes torneos, es y ha sido un gran representante del futbol mexicano y lo vamos a seguir siendo. Estamos felices con la noticia. Para nosotros es una gran oportunidad y responsabilidad para estar a la altura de representar al futbol mexicano”, insistió el preparador de 45 años.

Justamente, América jugará los cuartos de final contra Pachuca, equipo que jugará el Mundial de Clubes y cuya ‘hermandad’ con León terminó por expulsar al conjunto ‘esmeralda’ del gran evento.