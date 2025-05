Mundial de Clubes, la revancha esperada por el Real Madrid

Héctor Cantú

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, aseguró que "no quedan muchas cosas por hacer que ya no se hayan hecho" en el club blanco, al destacar las motivaciones de su equipo de cara al Mundial de Clubes FIFA que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.



"Es la oportunidad de ganar un título distinto, esa es la realidad, intentar ser los primeros en ganarlo. También es la posibilidad de jugar en América, donde no he jugado habitualmente, y medirme con rivales que normalmente no te toca. Creo que hay muchas cosas positivas", opinó Bellingham en una entrevista facilitada por FIFA a falta de un mes para el comienzo del torneo.

El Real Madrid está encuadrado en el grupo H del Mundial de Clubes con Salzburgo, Pachuca y Al Hilal.



"Una parte importante de esto es ser los primeros. Todos queremos ver cómo será y la importancia que va adquirir en un futuro, cuántos equipos lo dan todo en el torneo. Queremos ver la dinámica de este evento, pero para nosotros, como dije, es la posibilidad de sumar un título más", afirmó el británico.



"Es la posibilidad de ser los primeros en ganarlo y no la tomamos a la ligera. Es un poco de historia y además no quedan muchas cosas que puedes hacer en este club que ya no se hayan hecho. Es bonito tener una nueva oportunidad", insistió.

Bellingham destacó además el ambiente que va a haber en el torneo, en el que se medirán clubes y aficionados procedentes de todas partes del mundo.



"Creo que todos nuestros partidos serán buenos porque tenemos aficionados por todo el mundo. Estuvimos allí en pretemporada y cada año vemos cada vez más seguidores", dijo.