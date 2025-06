Miguel Ángel Russo, insatisfecho con el empate de Boca Juniors ante Benfica

EFE

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, aseguró este lunes que el partido empatado 2-2 con Benfica en el debut en el Mundial de Clubes FIFA tuvo "muchas cosas buenas y otras que mejorar", pero reconoció que le "gusta ganar" y busca "un cambio, porque Boca es Boca".

"Hay muchas cosas buenas y otras que mejorar. El rival es muy fuerte, sabemos que era así", dijo Russo en la rueda de prensa posterior al partido.

🇸🇪👔Miguel Ángel Russo, auténtico: el entrenador de Boca destacó a su equipo, marcó que para él no fue penal para Benfica, lamentó los goles sobre la hora recibidos y se mostró motivado por el desafío ante Bayern Múnich.



¿Qué te pareció el comienzo de su tercer ciclo en el… pic.twitter.com/67JRcAZ0XY — El Gráfico (@elgraficoweb) June 17, 2025

"Hablamos mucho de competir, de lo que es Boca. Seguiremos hablando porque hay muchas cosas buenas, y otras por mejorar. El concepto lo tuvimos, que es lo más importante. Yo busco un cambio, porque Boca es Boca", añadió.

Boca Juniors estuvo arriba 2-0 con goles de Miguel Merentiel y de Rodrigo Battaglia, pero fue remontado con dianas de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

El tanto del veterano zaguero argentino llegó en el 83, en un saque de esquina, cuando Benfica jugaba con diez. Anteriormente, Di María recortó distancias de penalti tras una falta de Carlos Palacios a Otamendi por la que Boca protestó.

"Para mí no fue, pero es discutible. (...) No me quejo del árbitro ni nada, tenemos que resolver este tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te pueden hacer", dijo.

El español Ander Herrera se retiró por lesión a los veinte minutos y Russo destacó el impacto de su ausencia en el equipo.

"Es muy pronto (para saber la entidad de su lesión), veremos mañana. Tenemos que hacerle algún estudio. Cuando salió dividimos mucho la pelota, con Ander eso no sucedía", afirmó.