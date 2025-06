Meto las manos al fuego por Gustavo Cabral: Jaime Lozano

EFE

Jaime Lozano, director técnico del Pachuca, afirmó este domingo que no sabía nada sobre las acusaciones de Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, a Gustavo Cabral por insultarle de forma racista en el partido del Mundial de Clubes en Charlotte, y que hablaría con su capitán, por el que pondría "las manos en el fuego".

"Me he enterado ahorita. No hablamos nada de eso en el vestidor. Hablamos de lo que fue el partido. No he hablado con Cabral de eso. Me entero recién", dijo Lozano en la rueda de prensa posterior al partido perdido 3-1 por Pachuca contra el Real Madrid.

"Hablaré con él, y conociéndolo de antes, nunca han pasado esas cosas con jugadores de Pachuca. Puedo poner las manos al fuego por mi capitán", añadió.

Rüdiger acusó al argentino Cabral de insultarle de forma racista en el tramo final del encuentro. Cabral negó esas acusaciones.

"Fue una discusión, el árbitro hizo la señal de racismo pero no hubo nada, es una palabra que decimos mucho en Argentina: 'cagón de mier...', todo el tiempo le repetí lo mismo", dijo Cabral.

"Si quieren buscar la palabra, en la imagen se verá que le digo todo el rato 'cagón de mier... levántate'", añadió.

Lozano lamentó las oportunidades perdonadas por Pachuca y consideró que "al Madrid hay que matarlo".

El Real Madrid se quedó con diez hombres tras siete minutos por la roja directa a Raúl Asencio por un agarrón a Salomón Rondón, pero reaccionó con orgullo y doblegó por 3-1 al Pachuca para encarrilar su pase a octavos en el Mundial de Clubes.